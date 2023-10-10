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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Около 1,5 тыс. тел боевиков ХАМАС найдены на территории Израиля

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Примерно 1,5 тыс. тел боевиков ХАМАС обнаружены на израильской территории после того, как военным удалось в основном вернуть контроль над югом страны, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя армии обороны Израиля Ричарда Хехта.

Он добавил, что армии "удалось почти полностью восстановить контроль над границей" с сектором Газа.

Хехт также заявил, что в ночь с понедельника на вторник ни один боевик ХАМАС не пересекал границу с Израилем, но признал, что проникнуть на израильскую территорию все еще возможно.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Израиль сообщал о 900 убитых солдатах и мирных жителях, а палестинские власти - о 700 погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Хроника 07 – 10 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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