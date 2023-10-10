В США призвали уничтожить инфраструктуру Ирана, если палестино-израильский конфликт обострится

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американский сенатор Линдси Грэм считает, что США должны предупредить Иран о возможном уничтожении его нефтяной инфраструктуры, если палестино-израильский конфликт продолжит обостряться.

"Если произойдет эскалация этого конфликта, если начнут убивать заложников, если "Хезболла" на севере нападет на Израиль большими силами, мы должны сказать аятолле (верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи - ИФ), что мы уничтожим их нефтеперерабатывающие заводы и их нефтяную инфраструктуру", - сказал Грэм в понедельник в интервью телеканалу NewsNation, принадлежащему изданию "The Hill".

Он добавил: "Мы выведем вас из бизнеса. Без денег, поступающих из Ирана, и оружия, поступающего от иранцев, ХАМАС будет ничем. "Хезболла" станет ничем", - сказал сенатор.

Нынешний конфликт он назвал "израильским 11 сентября" и сказал, что в указанном им случае США и Израиль должны "совместной атакой на иранскую нефтяную инфраструктуру вывести ее из бизнеса".

Вместе с тем, представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что у Вашингтона по-прежнему нет доказательств того, что Иран был непосредственно вовлечен в планирование или осуществление нападений ХАМАС на Израиль.

Он заявил журналистам на брифинге, что не может подтвердить данные статьи The Wall Street Journal, в которой неназванные члены ХАМАС утверждают, что атака на Израиль планировалась ими совместно с иранскими представителями.

В публикации, в частности, говорится, что в конце сентября "иранские официальные лица во время встречи между ними и ХАМАС в Бейруте дали зеленый свет нападениям".

Тегеран решительно опроверг сообщения о причастности к планированию или осуществлению нападения.

Так, в заявлении порталу Amwaj.media представительство Ирана при ООН заявило: "Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа".

Дипломаты отметили, что Иран решительно выступает в поддержку Палестины, "однако мы не участвует в ответных действиях Палестины, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной".