Иран опроверг причастность к обострению палестино-израильского конфликта

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Иран не причастен к планированию или осуществлению нападения движения ХАМАС на Израиль, сообщил портал Amwaj.media, ссылаясь на информированные источники.

Так, в заявлении для Amwaj.media представительство Ирана при ООН решительно отвергло идею участия сил "Кудс" в принятии решений о наступлении ХАМАС.

"Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа", - заявили в представительстве.

Оно отметило, что Иран решительно выступает в поддержку Палестины, "однако мы не участвуем в ответных действиях Палестины, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной".

По оценке иранских дипломатов, Израиль "пытается оправдать свою неудачу и приписать ее разведывательной мощи Ирана и оперативному планированию".

Издание The Wall Street Journal ранее опубликовало статью, в которой утверждается, что нынешние действия движения ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана.

В публикации, в частности, говорится, что в конце сентября "иранские официальные лица во время встречи между ними и ХАМАС в Бейруте дали зеленый свет нападениям". Офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции "работали с ХАМАС с августа, планируя вторжения с воздуха, суши и моря".