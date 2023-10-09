У США нет информации о причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Власти США полагают, что Иран давно поддерживает палестинскую группировку ХАМАС, однако данных о причастности Тегерана к ее субботнему нападению на Израиль у Вашингтона нет, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джон Кирби.

"Иран давно поддерживает ХАМАС и другие террористические группировки в ближневосточном регионе", - цитируют его американские СМИ.

"Так что в этом плане можно считать, что Иран имеет отношение к произошедшему. Однако у нас нет данных, указывающих на прямую причастность к такого рода атакам", - добавил Кирби.