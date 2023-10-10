Франция высказалась за продолжение помощи ЕС палестинскому населению

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Франция не согласна с приостановкой помощи ЕС палестинскому населению, сообщила во вторник газета Le Figaro со ссылкой на французский МИД.

Франция "не поддерживает приостановку помощи, которая напрямую приносит пользу палестинскому населению", - цитирует издание коммюнике ведомства.

МИД также сообщил, что проинформирует о своей позиции Еврокомиссию.

ЕК накануне объявила, что рассмотрит вопрос о необходимости корректировки ее программ поддержки палестинского населения и палестинской администрации "в свете изменившихся обстоятельств на местах". "Комиссия проведет этот пересмотр как можно скорее и скоординирует с государствами-членами и партнерами любые необходимые последующие действия. Между тем, поскольку выплат не предусмотрено, приостановки выплат не будет", - говорилось в заявлении ЕК.

В нем также указывается, что пересмотр не касается помощи, предоставляемой в рамках операций ЕС по гражданской защите и гуманитарной помощи.

В ночь на вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в соцсети X (ранее Twitter) после обмена мнениями с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о событиях на Ближнем Востоке, что помощь гражданскому населению Палестины должна продолжаться.

"Мы не должны прекращать столь необходимую помощь в целях развития и гуманитарную помощь палестинскому гражданскому населению. Это может быть использовано ХАМАС и усилить напряженность и ненависть", - отметил Мишель.