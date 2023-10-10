Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Франция высказалась за продолжение помощи ЕС палестинскому населению

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Франция не согласна с приостановкой помощи ЕС палестинскому населению, сообщила во вторник газета Le Figaro со ссылкой на французский МИД.

Франция "не поддерживает приостановку помощи, которая напрямую приносит пользу палестинскому населению", - цитирует издание коммюнике ведомства.

МИД также сообщил, что проинформирует о своей позиции Еврокомиссию.

В миреВ ООН назвали непозволительной полную блокаду сектора ГазаЧитать подробнее

ЕК накануне объявила, что рассмотрит вопрос о необходимости корректировки ее программ поддержки палестинского населения и палестинской администрации "в свете изменившихся обстоятельств на местах". "Комиссия проведет этот пересмотр как можно скорее и скоординирует с государствами-членами и партнерами любые необходимые последующие действия. Между тем, поскольку выплат не предусмотрено, приостановки выплат не будет", - говорилось в заявлении ЕК.

В нем также указывается, что пересмотр не касается помощи, предоставляемой в рамках операций ЕС по гражданской защите и гуманитарной помощи.

В ночь на вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в соцсети X (ранее Twitter) после обмена мнениями с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о событиях на Ближнем Востоке, что помощь гражданскому населению Палестины должна продолжаться.

"Мы не должны прекращать столь необходимую помощь в целях развития и гуманитарную помощь палестинскому гражданскому населению. Это может быть использовано ХАМАС и усилить напряженность и ненависть", - отметил Мишель.

Франция ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Франция начала вывод своего воинского контингента из Нигера

Франция начала вывод своего воинского контингента из Нигера

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

РФ, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут "Великий чайный путь"

РФ, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут "Великий чайный путь"

РФ и США не контактируют в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

Обострение палестино-израильского конфликта

Около 1,5 тыс. тел боевиков ХАМАС найдены на территории Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия Израиля намерена лишить ХАМАС всех военных возможностей

Армия Израиля намерена лишить ХАМАС всех военных возможностей

Что случилось этой ночью: вторник, 10 октября

Авианосец США Ronald Reagan прибудет в южнокорейский Пусан на этой неделе

Авианосец США Ronald Reagan прибудет в южнокорейский Пусан на этой неделе
Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом рассматривает объединение помощи Израилю и Украине в один запрос в Конгресс

Обострение палестино-израильского конфликта

США не планируют задействовать свои войска в палестино-израильском конфликте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });