Глава Евросовета заявил о необходимости продолжения помощи палестинцам

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что помощь гражданскому населению Палестины должна продолжаться.

"Мы не должны прекращать столь необходимую помощь в целях развития и гуманитарную помощь палестинскому гражданскому населению. Это может быть использовано ХАМАС и усилить напряженность и ненависть", - написал Мишель в соцсети X (ранее твиттер).

Он отметил, что после контактов с обеими сторонами обменялся мнениями с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о событиях на Ближнем Востоке.

Мишель также подчеркнул, что "ничто не может оправдать жестокие террористические атаки и преступления, совершенные ХАМАС против Израиля и его народа".

"Израиль имеет право защищать себя, и любая военная операция должна проводиться в соответствии с международным правом", - написал Мишель в своем сообщении.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.