Работники трех предприятий General Motors в Канаде начали забастовку

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Состоящие в профсоюзе Unifor работники трех канадских предприятий американской General Motors начали забастовку на фоне разногласий с автопроизводителем, передает Associated Press.

Unifor представляет интересы более чем 4,2 тыс. работников этих площадок и предупреждал, что начнет забастовку, если не удастся достичь соглашения с GM к 7:00 по московскому времени вторника.

Речь идет о предприятиях в Ошаве, Сент-Катаринсе и Вудстоке (все находятся в провинции Онтарио).

Члены профсоюза ранее утвердили новое соглашение с Ford Motor, в рамках которого базовая ставка почасовой оплаты труда производственного персонала вырастет за три года почти на 20%, и рассчитывают на аналогичные условия в ситуации с GM.

По словам президента Unifor Ланы Пэйн, General Motors не выполняет требования профсоюза в отношении пенсий, поддержки вышедших на пенсию работников и перевода временных сотрудников на работу на постоянной основе.

GM при этом отметила "весьма положительный прогресс" в ходе переговоров и заявила о своем разочаровании в связи с недостижением соглашения.

Ранее Пэйн указывала на "весомые аргументы" профсоюза на переговорах с GM. "Их завод в Ошаве круглосуточно выпускает пикапы, которые приносят очень много денег", - поясняла она.

Unifor - крупнейшее в Канаде объединение работников частного сектора. В него входят 315 тыс. представителей различных отраслей.

Между тем американский профсоюз United Auto Workers (UAW) на прошлой неделе сообщил о продвижении в переговорах с GM, в связи с которым не стал расширять начавшуюся 15 сентября забастовку на новые предприятия автопроизводителя. В акциях протеста UAW также принимают участие работники площадок Ford и европейской Stellantis.