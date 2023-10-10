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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Эрдоган обсудил с Путиным палестино-израильский конфликт

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным конфликт Израиля и ХАМАС, пишет Daily Sabah со ссылкой на офис Эрдогана.

Стороны обсудили возможные меры по предотвращению дальнейшего роста напряженности в регионе. Они также затронули вопрос о возможности оказывать гуманитарную помощь населению. Эрдоган, в частности, выразил обеспокоенность ударами по мирным населенным пунктам и объектам.

Эрдоган ранее 10 октября анонсировал эту беседу как и разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Оба разговора состоялись вечером во вторник.

Хроника 07 – 10 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Реджеп Тайип Эрдоган ХАМАС Владимир Путин Израиль Турция
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