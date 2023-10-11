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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Зеленский видит риски сокращения поддержки Украины, но рассчитывает на партнеров

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны заверили его в неизменности поддержки Киева; вместе с тем, по его словам, украинские власти видят риски снижения уровня поддержки страны.

Как сообщают украинские СМИ, Зеленский в среду на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что задавал вопрос партнерам, сократится ли помощь Украине "в период вызовов в Соединенных Штатах, когда надвигаются выборы". "Партнеры сказали "нет", - отметил Зеленский.

"Мы рассчитываем на наши прямые, мощные отношения и с Соединенными Штатами, и с президентом Байденом. Мы рассчитываем на двухпартийную поддержку. Мы, безусловно, рассчитываем на наших друзей в Европейском союзе", - подчеркнул он.

При этом, как сказал Зеленский, в Киеве видят риски снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.

Владимир Зеленский Украина Европейский союз США
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