В Брюсселе заявили, что ситуация в Израиле не отразится на помощи ЕС Украине

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Происходящие в мире события, такие как эскалация конфликта между Израилем и Палестиной, не могут помешать оказанию Евросоюзом помощи Украине, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Не думаю, что, что бы там ни было, сможет повлиять на поддержку, которую Европейский союз обязался оказывать Украине. Я это заявляю ясно и без каких-либо сомнений", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Мамер сослался на выступление в минувшую субботу в Бордо председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. "Она подтвердила поддержку украинскому населению и Украине в этом конфликте (...). Это ясно, и нет причин в этом сомневаться", - заверил Мамер, отвечая на соответствующий вопрос.