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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Военный режим Нигера потребовал от координатора ООН покинуть страну

Военный режим Нигера потребовал от координатора ООН покинуть страну
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Военные власти Нигера приказали координатору ООН Луиз Обен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила в среду газета Le Figaro.

Путчистский режим обвиняет международного дипломата в том, что она якобы чинила "препятствия" Нигеру для участия в сентябре в сессии Генеральной Ассамблеи организации в Нью-Йорке.

Мятежники уже объявили персоной нон-грата и выдворили из страны в конце сентября посла Франции. 10 октября было объявлено о начале операции по выводу из Нигера французского военного контингента.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Нигер
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