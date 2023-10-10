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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

США приостановят большую часть помощи руководству Нигера

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - США официально квалифицировали недавнюю смену власти в Нигере как военный переворот, в связи с чем приостанавливают большую часть помощи правительству страны, сообщил Госдепартамент.

"США пришли к выводу, что в Нигере произошел именно военный переворот... США приостанавливают наибольшую часть американской помощи правительству Нигера", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что США продолжат оказывать помощь в гуманитарной сфере, сферах продовольствия и здравоохранения, чтобы поддержать народ Нигера. Также Вашингтон продолжит работать с региональными властями, в том числе в Нигере, для продвижения общих интересов в западной Африке.

В Госдепартаменте напоминают, что 5 августа США уже поставили на паузу некоторые программы помощи правительству Нигера.

Также Вашингтон вновь призвал освободить взятых под стражу президента Нигера Мохамеда Базума и его семью.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Базума. Новым лидером был объявлен генерал Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

Западные страны и многие страны африканского региона раскритиковали переворот. Власти Мали и Буркина-Фасо путчистов поддержали.

Госдепартамент США Нигер
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