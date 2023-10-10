Франция начала вывод своего воинского контингента из Нигера

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Нигере началась операция по выводу из страны французских военнослужащих, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на представителя командования. Французский военный контингент покидает Нигер по требованию пришедшего к власти 26 июля путчистского режима.

Путчисты ранее обвиняли Францию в попытках вмешательства во внутренние дела страны и сначала начали требовать вывода французских войск, а в августе потребовали отзыва французского посла. В Париже сначала отказались признать законным это требование, но в конце сентября президент Эммануэль Макрон принял решение отозвать посла Сильвена Итте из Нигера, а также вывести из страны около 1400 размещенных там французских военнослужащих.

9 октября путчисты сообщили, что график вывода контингента Франции из Нигера согласован.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был задержан и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером страны был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.