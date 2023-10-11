В NASA сообщили о прекращении утечки из радиатора модуля "Наука" на МКС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Прекратилась утечка теплоносителя из резервного контура радиатора модуля "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Утечка теплоносителя из резервного радиатора многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" прекратилась, о чем сообщили диспетчеры полета "Роскосмоса"", - говорится в сообщении.

О прекращении утечки также свидетельствуют снимки с внешних камер станции, на которых видны только остаточные капли теплоносителя, отметили в NASA.

9 октября в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора на модуле "Наука" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, экипажу и станции ничего не угрожает.

Накануне в госкорпорации заявили, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в ходе работ в открытом космосе 25 октября осмотрят и сфотографируют место утечки, чтобы выяснить причины ее возникновения.