Утечка теплоносителя произошла из незадействованной части радиатора "Науки" на МКС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Внешний радиатор модуля "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС) задействован не на полную мощность, утечка теплоносителя произошла из его неработающей части, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"В тот момент, когда произошла утечка, этот контур не работал из-за того, что есть избыточная возможность по сбросу тепла", - сказал Крикалев. Видео с его заявлением распространила пресс-служба "Роскосмоса" в среду.

По его словам, данная утечка не несет никаких угроз для экипажа и станции.

"Утечка произошла из трубопровода, через который идет стыковка гибких магистралей. Причины этой разгерметизации будут уточняться дальше", - отметил Крикалев.

9 октября в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора на модуле "Наука" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, экипажу и станции ничего не угрожает.

Позже в NASA сообщили, что по данным диспетчеров полета "Роскосмоса", утечка из радиатора прекратилась. Также об этом свидетельствуют снимки с внешних камер станции.

Накануне в госкорпорации заявили, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в ходе работ в открытом космосе 25 октября осмотрят и сфотографируют место утечки, чтобы выяснить причины ее возникновения.