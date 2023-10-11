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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

НАТО не планирует возобновлять ядерные испытания

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В НАТО не собираются возобновлять ядерные испытания на фоне информации о планах РФ отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"У нас нет планов начала проведения таких испытаний", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать планы России относительно ДВЗЯИ.

В РоссииПутин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ РоссиейЧитать подробнее

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (10 сентября 1996 года) и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

Договор расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введенный Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

Каждая из сторон обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

НАТО Йенс Столтенберг
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