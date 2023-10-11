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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

США не приняли итоговое решение о размещении второго авианосца у берегов Израиля

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне еще не приняли окончательное решение о размещении второго авианосца у берегов Израиля, сообщил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Я также хочу отметить, что авианосец USS Dwight D. Eisenhower и возглавляемая им ударная группа отправится к Восточному Средиземноморью, и он будет доступен в случае необходимости. Однако окончательное решение (о размещении) еще не принято", - сказал Кирби.

Он отметил, что некоторые СМИ распространили информацию, что США уже якобы приняли решение относительно размещения авианосца. По словам Кирби, это не так, но авианосец в любом случае будут находиться недалеко от восточной части Средиземного моря, на случай, если он будет нужен близ Израиля.

Ранее на фоне кризиса между Израилем и ХАМАС к израильским берегам уже подошла американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford. В Вашингтоне заявили, что она находится там в целях сдерживания.

США Израиль Средиземное море
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