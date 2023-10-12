Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Президенты США и ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президенты США и ОАЭ Джо Байден и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили в телефонном разговоре палестино-израильский конфликт, сообщил Белый дом.

"Президент (Джо Байден - ИФ) подчеркнул, что осуждает террор ХАМАС и предостерег всех, кто может попытаться воспользоваться нынешней ситуацией", - говорится в сообщении.

Лидеры также отметили важность обеспечения гуманитарной помощью нуждающихся в ней, сказано в релизе.

Кроме того, Байден и Бен Заид Аль Нахайян договорились поддерживать тесный контакт как напрямую, так и через свои команды, резюмировал Белый дом.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Обострение палестино-израильского конфликта

11
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Хроника 07 – 12 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль ОАЭ США Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

В Белом доме заявили, что США почти исчерпали средства для поддержки Украины

Республиканцы выдвинули Скализа на пост спикера Палаты представителей конгресса США

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

Что произошло за день: среда, 11 октября

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке
Обострение палестино-израильского конфликта

В конгрессе США заявили, что Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС

Глава Пентагона пообещал помогать оружием и Украине, и Израилю

Повреждение Balticconnector в Финляндии связали с механической силой, а не взрывом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });