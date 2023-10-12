Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Израиль обещает не допустить поставок воды и света в Газу, пока ХАМАС не отпустит пленных

Израиль обещает не допустить поставок воды и света в Газу, пока ХАМАС не отпустит пленных
Фото: Belal Khaled/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Поставки электроэнергии и воды в сектор Газа не восстановят до тех пор, пока пленные, захваченные боевиками ХАМАС при нападении на Израиль, не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

"Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не включат, ни один водяной насос не запустят, ни один бензовоз не въедет в Газу до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой", - приводит его слова The Times of Israel.

В миреВ ООН назвали непозволительной полную блокаду сектора ГазаЧитать подробнее

Предполагается, что боевики ХАМАС переправили в сектор Газа более 150 человек, захваченных на юге Израиля.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

9 октября израильские власти приказали приступить к полноценной блокаде сектора Газа, отключив подачу электричества и воды и перекрыв пути поставки продовольствия и топлива.

Обострение палестино-израильского конфликта

11
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Хроника 07 – 12 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Профсоюз UAW неожиданно инициировал забастовку на крупнейшем заводе Ford

С Microsoft потребовали доначисления налогов на $28,9 млрд

Brent подешевела до $85,6 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 12 октября

Руководители ФРС выразили неуверенность в перспективах экономики США

Руководители ФРС выразили неуверенность в перспективах экономики США

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

В Белом доме заявили, что США почти исчерпали средства для поддержки Украины

Республиканцы выдвинули Скализа на пост спикера Палаты представителей конгресса США

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });