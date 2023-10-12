Израиль обещает не допустить поставок воды и света в Газу, пока ХАМАС не отпустит пленных

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Поставки электроэнергии и воды в сектор Газа не восстановят до тех пор, пока пленные, захваченные боевиками ХАМАС при нападении на Израиль, не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

"Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не включат, ни один водяной насос не запустят, ни один бензовоз не въедет в Газу до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой", - приводит его слова The Times of Israel.

Предполагается, что боевики ХАМАС переправили в сектор Газа более 150 человек, захваченных на юге Израиля.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

9 октября израильские власти приказали приступить к полноценной блокаде сектора Газа, отключив подачу электричества и воды и перекрыв пути поставки продовольствия и топлива.