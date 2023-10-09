Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Глава Минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду сектора Газа

Глава Минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду сектора Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник объявил, что израильские военные начинают полномасштабную блокаду сектора Газа.

"Я отдал приказ на полную блокаду сектора Газа. Не будет ни электричества, ни продовольствия, на топлива, закроют все", - приводит Times of Israel слова министра, сказанные в штабе Южного военного округа в Беэр-Шеве.

В минувшую субботу министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал приказ, согласно которому подача электроэнергии в сектор Газа прекращается. Израильские СМИ тогда отмечали, что сектор Газа в значительной степени полагается на Израиль в том, что касается электроэнергии и импорта топлива для производства электричества.

Из сектора Газа в субботу были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2,7 тыс.

Обострение палестино-израильского конфликта

11
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль атакует объекты ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" в секторе Газа

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского рынка труда

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского рынка труда
Обострение палестино-израильского конфликта

У дипломатов нет данных о россиянах, пострадавших в Израиле и секторе Газа

Brent подорожала до $87,24 за баррель на фоне нападения на Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в понедельник

Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в понедельник
Обострение палестино-израильского конфликта

Великобритания предложила Израилю помощь в борьбе с ХАМАС

Великобритания предложила Израилю помощь в борьбе с ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Группировки из Газы заявили, что удерживают в заложниках более 130 израильтян

Что произошло за день: воскресенье, 8 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });