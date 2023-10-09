Глава Минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду сектора Газа

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник объявил, что израильские военные начинают полномасштабную блокаду сектора Газа.

"Я отдал приказ на полную блокаду сектора Газа. Не будет ни электричества, ни продовольствия, на топлива, закроют все", - приводит Times of Israel слова министра, сказанные в штабе Южного военного округа в Беэр-Шеве.

В минувшую субботу министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал приказ, согласно которому подача электроэнергии в сектор Газа прекращается. Израильские СМИ тогда отмечали, что сектор Газа в значительной степени полагается на Израиль в том, что касается электроэнергии и импорта топлива для производства электричества.

Из сектора Газа в субботу были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2,7 тыс.