ХАМАС обсуждает с Египтом, Катаром и ООН открытие гумкоридора из сектора Газа

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС поддерживает контакты с Египтом, Катаром, ООН для создания гуманитарного коридора из сектора Газа, заявил "Аль-Арабийи" член политбюро ХАМАС Гази Хамад.

Международный Комитет Красного Креста сообщил, что в секторе Газа все еще остается топливо, чтобы питать генераторы, в том числе в больницах, но его запасы могут иссякнуть уже через несколько часов. Также сообщается, что три из пяти станций водоснабжения в анклаве не работают.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, в секторе Газа погибли 1 354 человека, 6 049 получили ранения.

В Израиле погибли 1,2 тыс. человек, 423 раненых остаются в больницах. По информации армии обороны Израиля, жертвами боев стали 222 военнослужащих, не менее 97 попали в плен.