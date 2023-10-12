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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Посол Израиля в РФ заявил, что переговоров с ХАМАС о заложниках не ведется

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Власти Израиля не ведут переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, заявил в четверг посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Не ведутся переговоры", - сказал он журналистам на брифинге в Москве.

Он отметил, что сначала "нужно понять, кто там есть и в каком они состоянии", живы ли они.

"Все это нужно узнать, прежде чем мы начнём (переговоры)", - сказал Бен Цви.

Предполагается, что ХАМАС в ходе недавнего нападения на юг Израиля захватила в плен более сотни человек: среди них есть как израильтяне, так и иностранцы.

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Хроника 07 – 12 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль Александр Бен Цви
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