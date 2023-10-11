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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Турция начала переговоры с ХАМАС об освобождении заложников

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Власти Турции проводят переговоры с палестинской группировкой ХАМАС по поводу освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников, сообщает в среду "Аль-Джазира" со ссылкой на турецкие официальные лица.

Переговоры касаются гражданских, а не захваченных в плен израильских военных, отмечается в сообщении.

Предполагается, что ХАМАС в ходе недавнего нападения на юг Израиля захватила в плен более сотни человек: среди них есть как израильтяне, так и иностранцы.

Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Турция ХАМАС
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