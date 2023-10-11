Российский посол в Израиле призвал стороны немедленно прекратить огонь

Он подтвердил гибель четырех россиян в конфликте и исчезновение еще шестерых

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Москве осуждают террористические действия ХАМАС на территории Израиля, но призывают стороны воздерживаться от эмоций и начать полномасштабные переговоры по урегулированию палестинской проблемы. Об этом на Валдайском форуме заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"Конечно, мы обеспокоены таким развитием событий. Мы, разумеется, заявляем о неприемлемости убийства мирных граждан. О взятии заложников я и не говорю: само собой разумеется, это неприемлемо, особенно женщин, стариков и детей, которые должны быть освобождены", - сказал дипломат.

"Террористические методы, - а я прямо хочу сказать, что использованные боевиками ХАМАС (методы) в начальной стадии противостояния заслуживают только осуждения, - продолжил он. - Тут никаких дебатов быть не может".

"Главное сейчас, и это очевидно, - незамедлительное прекращение огня, необходимо остановить насилие, кровопролитие, проявить сдержанность, - заявил посол. - Гасить эмоции надо. Эмоции зашкаливают с обеих сторон".

Он высказался за переход "к полномасштабным переговорам с целью урегулирования палестинской проблемы".

Дипломат подтвердил, что в ходе обострения ситуации в Израиле в настоящий момент известно о гибели четверых российских граждан, еще шестеро пропали без вез вести.