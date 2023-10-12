Не менее 25 граждан США погибли в результате конфликта между Израилем и ХАМАС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 25 американцев погибли в Израиле с начала обострения конфликта между израильтянами и движением ХАМАС, сообщил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы знаем, что как минимум 25 американских граждан убиты", - сказал Блинкен, выступая с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве.

Во вторник президент США Джо Байден говорил о гибели 14 американцев.

Блинкен в свою очередь отметил, что Вашингтон предпринимает усилия, чтобы ограничить масштабы конфликта. "Мы ведем интенсивную дипломатическую деятельность по всему региону, чтобы предотвратить распространение конфликта", - сказал он.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, в секторе Газа погибли более 1,3 тыс. человек, порядка 6 тыс. получили ранения.

В Израиле погибли 1,2 тыс. человек, 423 раненых остаются в больницах. По информации армии обороны Израиля, жертвами боев стали 222 военнослужащих, не менее 97 попали в плен.