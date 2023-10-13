ХАМАС заявил о гибели 13 пленников при бомбардировках Израилем сектора Газа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Не менее 13 человек, взятых в плен боевиками движения ХАМАС, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа за последние 24 часа, сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на заявление руководства ХАМАС.

В заявлении ХАМАС также говорится, что среди 13 погибших есть иностранцы, но их национальность не уточняется.

Предполагается, что всего боевики ХАМАС взяли в плен около 200 человек.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз.

В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.