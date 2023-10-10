Байден сообщил о гибели 14 американцев от рук ХАМАС

Он назвал нападение группировки на Израиль "чистым злом"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В результате атак ХАМАС по Израилю погибли как минимум 14 американских граждан, заявил в специальном обращении к народу президент США Джо Байден. Его слова цитирует, к примеру, ABC News.

"Более 1 тысячи мирных граждан были убиты, среди них как минимум 14 американцев", - сказал он и назвал действия этой группировки "чистым злом".

"Жестокость ХАМАС, ее кровожадность напоминает о наихудших буйствах ИГ (запрещена в России). Это терроризм", - заявил президент.

Он добавил, что США поддерживают Израиль, и сделают все возможное, чтобы обеспечить его всем необходимым для защиты своих граждан и ответить на эти нападения.

В этом же выступлении Байден предостерег страны и группировки Ближнего Востока от попыток напасть на Израиль. Он напомнил, что США решили перебросить в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу и усилили боевую авиацию в этом регионе. "Если потребуется, мы готовы принять дополнительные подобные меры", - предупредил он.

Направлять военных в Израиль США пока не планируют, заявил в этот же день советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.