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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Глава Пентагона заявил, что военную поддержку Израилю предоставляют без условий

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США осуществляют военную поддержку Израиля во время конфликта с движением ХАМАС без каких-либо условий, заявил журналистам в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы не ставили никаких условий по применению этого вооружения. В Израиле - профессиональные военные, а их командование - тоже профессионалы", - сказал он.

Остин отметил, что США не ставили условий по поводу того, как именно израильские военные должны проводить операции в секторе Газа.

"Мы доверяем им самостоятельно решать, какими будут операции, которые они проводят, и у нас нет причин полагать, что они будут действовать ненадлежащим образом", - отметил глава Пентагона.

Хроника 07 – 12 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Ллойд Остин Пентагон США
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