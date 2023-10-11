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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:10

В США представили законопроект об ассигнованиях на израильскую систему ПРО "Железный купол"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей США от двух партий представили законопроект, который выделит $2 млрд на помощь Израилю в его системе ПРО "Железный купол", сообщает издание The Hill.

Законопроект представили демократы Джош Готтхаймер, Брэд Шнайдер и республиканцы Клаудия Тенни, Макс Миллер.

"Закон об ассигнованиях на (...) "Железный купол" имеет решающее значение для увеличения американской помощи в обеспечении безопасности израильской системы противоракетной обороны, которая спасает миллионы невинных жизней. Американо-израильские отношения останутся, как и на протяжении десятилетий, прочными", - цитирует издание Готтхаймера.

Законодатели от обеих партий в палате представителей пообещали найти способы поддержать Израиль. Но в нижней палате Конгресса пока нет спикера.

Республиканцы собираются встретиться в среду за закрытыми дверями, чтобы проголосовать по кандидатуре спикера.

Внесение законопроекта происходит на фоне ожесточенных боев между Израилем и группировкой боевиков ХАМАС.

Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США ХАМАС
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