В США представили законопроект об ассигнованиях на израильскую систему ПРО "Железный купол"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей США от двух партий представили законопроект, который выделит $2 млрд на помощь Израилю в его системе ПРО "Железный купол", сообщает издание The Hill.

Законопроект представили демократы Джош Готтхаймер, Брэд Шнайдер и республиканцы Клаудия Тенни, Макс Миллер.

"Закон об ассигнованиях на (...) "Железный купол" имеет решающее значение для увеличения американской помощи в обеспечении безопасности израильской системы противоракетной обороны, которая спасает миллионы невинных жизней. Американо-израильские отношения останутся, как и на протяжении десятилетий, прочными", - цитирует издание Готтхаймера.

Законодатели от обеих партий в палате представителей пообещали найти способы поддержать Израиль. Но в нижней палате Конгресса пока нет спикера.

Республиканцы собираются встретиться в среду за закрытыми дверями, чтобы проголосовать по кандидатуре спикера.

Внесение законопроекта происходит на фоне ожесточенных боев между Израилем и группировкой боевиков ХАМАС.