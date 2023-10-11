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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Глава Пентагона пообещал помогать оружием и Украине, и Израилю

США сосредоточатся на передаче Украине артиллерии и средств ПВО

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская военная помощь Израилю не повлияет на военную поддержку Украины, заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи контактной группы по Украине.

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"Мы будем твердо стоять на стороне Израиля, но мы также продолжим поддерживать и Украину, - сказал он. - Мы можем помогать и тем, и другим, и будем делать это".

США нацелены на том, чтобы активизировать передачу Украине артиллерии и средств ПВО, заявил также министр.

"Мы сфокусированы на артиллерии, боеприпасах для нее и на наземных средствах ПВО", - сказал он и добавил, что такие приоритеты продиктованы и тем, какое именно вооружение запрашивает Украина.

Говоря о том, готовы ли США предоставить Украине ракеты большой дальности ATACMS, Остин отметил, "что на эту тему сейчас нечего объявить".

После начала войны Израиля и ХАМАС США направили к берегам Израиля две авианосные группы и дополнительные боевые самолеты. При этом из Израиля были вывезены все находившиеся там американские военнослужащие.

Ллойд Остин Пентагон США Украина ХАМАС Израиль
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