Глава Пентагона пообещал помогать оружием и Украине, и Израилю

США сосредоточатся на передаче Украине артиллерии и средств ПВО

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская военная помощь Израилю не повлияет на военную поддержку Украины, заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи контактной группы по Украине.

"Мы будем твердо стоять на стороне Израиля, но мы также продолжим поддерживать и Украину, - сказал он. - Мы можем помогать и тем, и другим, и будем делать это".

США нацелены на том, чтобы активизировать передачу Украине артиллерии и средств ПВО, заявил также министр.

"Мы сфокусированы на артиллерии, боеприпасах для нее и на наземных средствах ПВО", - сказал он и добавил, что такие приоритеты продиктованы и тем, какое именно вооружение запрашивает Украина.

Говоря о том, готовы ли США предоставить Украине ракеты большой дальности ATACMS, Остин отметил, "что на эту тему сейчас нечего объявить".

После начала войны Израиля и ХАМАС США направили к берегам Израиля две авианосные группы и дополнительные боевые самолеты. При этом из Израиля были вывезены все находившиеся там американские военнослужащие.