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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В парламент Эстонии направили проект об использовании замороженных активов РФ

В парламент Эстонии направили проект об использовании замороженных активов РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило и направило на утверждение в парламент поправку к закону о международных санкциях.

"Поправка предусматривает, в числе прочего, внутренние правила использования активов лиц, находящихся под санкциями, для возмещения ущерба, нанесенного Украине", - сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что очень важно поднять для РФ цену военных действий на Украине.

"Мы должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, нанесенный Украине. Законопроект, который мы с правительством сегодня направили в парламент, позволяет использовать замороженные активы подсанкционных лиц в Эстонии для компенсации военного ущерба Украине", - сказала премьер.

Каллас выразила пожелание, чтобы Евросоюз также "как можно быстрее завершил работу по использованию российских замороженных активов и выработке практических решений".

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что согласно законопроекту, заблокированные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб от военных действий. "Для применения этого механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм", - считает Цахкна.

В Эстонии на момент разработки законопроекта на основании международных санкций были заморожены российские активы на сумму около 38 млн евро.

Днем на пресс-конференции глава МИД сказал, что Эстония станет первой в ЕС республикой, разработавшей такой законопроект.

Кая Каллас Эстония Украина
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