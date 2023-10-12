Трое выходцев из Белоруссии погибли в Израиле при нападении ХАМАС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Трое выходцев из Белоруссии погибли в Израиле во время нападения ХАМАС, один числится пропавшим без вести, сообщил посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьев.

"Во взаимодействии с силовыми ведомствами Израиля и общественностью мы отслеживаем любую доступную информацию о белорусских гражданах, которые могли погибнуть или пострадать за время чрезвычайного положения в Израиле. К сожалению, вынужден сообщить новую информацию: установлено, что при трагических обстоятельствах погибли трое выходцев из нашей страны", - приводит слова посла госагентство БелТА.

"Еще одна тяжелая новость состоит в том, что один из граждан Беларуси числится в списке пропавших. Его судьба не установлена. Во взаимодействии с Интерполом и израильскими силовыми ведомствами мы работаем над выяснением его судьбы и от всей души надеемся на лучшее", - сказал белорусский посол.

В минувшую субботу Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны Сектора Газа. Также палестинские боевики проникли на израильскую территорию.

В ответ на атаки ХАМАС армия обороны Израиля объявила о проведении операции "Железные мечи". ВВС Израиля нанесли удары по целям в секторе Газа.