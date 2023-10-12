Членство словацкой партии Фицо приостановлено в Партии европейских социалистов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Партия европейских социалистов (ПЕС) приостановила в четверг участие победившей на выборах в Словакии партии Роберта Фицо "Курс - социальная демократия" и партии Петера Пеллегрини "Голос", сообщает газета Politico.

Накануне они объявили, что сформировали коалиционное правительство Словакии с ультранационалистской Словацкой национальной партией.

"Эта мера последовала из-за явного расхождения с ценностями семьи ПЕС, продемонстрированного лидером "Курс - СД" Робертом Фицо. А также по причине обеспокоенностей, вызванных объявлением о создании правительственной коалиции между "Курс - СД", "Голос" и праворадикальной партией", - цитирует Politico пресс-релиз ПЕС.

Издание при этом отмечает, что приостановление участия партии "Голос", которая имеет ассоциированное, а не полное членство в ПЕС, не ожидалось.

Сообщается также, что председатель ПЕС и бывший премьер-министр Швеции Стефан Лёвен еще перед выборами в интервью шведским СМИ пригрозил исключить Фицо из-за его популистского уклона.

Участие партии "Курс - СД" в ПЕС уже временно приостанавливалось в 2006 году после формирования правительства с крайне правыми.

Газета приводит слова одного из членов Европейского парламента от социалистов Педро Маркеса, который заявил, что его фракция будет действовать аналогично ПЕС.

В Партию европейских социалистов, согласно ее сайту, входят 32 партии - полноправных члена, 14 ассоциированных партий и 13 партий-наблюдателей.

В Европейском парламенте ПЕС представлена фракцией Прогрессивный альянс социалистов и демократов, обозначаемой также S&D. В ее состав входят 143 депутата от 26 стран ЕС. Это вторая по численности фракция Европарламента.