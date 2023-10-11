Фицо договорился с двумя партиями о создании коалиционного правительства Словакии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Лидер словацкой партии "Курс - социальная демократия" Роберт Фицо, получивший мандат на формирование правительства, подписал соглашение с двумя другими партиями о создании правящей коалиции, сообщает AP.

По условиям соглашения, в коалицию войдут "Курс - социальная демократия", у которой 42 места в парламенте, левая партия "Голос" (Hlas) с 27 местами и ультранационалистская Словацкая Национальная партия с 10 мандатами.

Соглашение предусматривает, что партия Фицо сможет назначить премьер-министра Словакии и шесть министров: это дает политику возможность вновь стать главой правительства. "Голос" сможет утвердить спикера парламента и семь министров, а словацкая национальная партия - трех министров.

Дата приведения нового правительства к присяге неизвестна. Но Фицо заявил, что надеется представлять Словакию на следующем саммите ЕС в конце октября.

30 сентября в Словакии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых партия Фицо получила 22,9%. На втором месте оказалась "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечки, набравшая около 18%. Третье место с 14,7% получил "Голос" Петера Пеллегрини.

Фицо известен как политик, выступающий против продолжения поставок вооружений Украине. Он заявлял, что антироссийские санкции Запада неэффективны, и обещал воспользоваться правом вето в отношении заявления о вступлении Украины в НАТО. Кроме того, он высказывался против вступления Украины в ЕС.

Фицо ранее уже занимал пост премьера Словакии - с 2006 по 2010 годы, а также с 2012 по 2018 год.