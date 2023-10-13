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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Лидер республиканцев отозвал кандидатуру на пост спикера палаты представителей США

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Лидер большинства в палате представителей США Стив Скализ снялся с гонки за пост спикера, сообщает The Hill.

"Я просто сообщаю своим коллегам, что снимаю свою кандидатуру в качестве назначенного спикера", - цитирует издание заявление Скализа.

Он добавил, что палате представителей нужен спикер, но "все еще есть разногласия, которые должны быть разрешены".

Скализ добился выдвижения по итогам голосования на закрытой встрече Республиканской партии.

За его кандидатуру проголосовали 113 человек, тогда как за его оппонента из Огайо Джима Джордана голоса отдали 99 человек.

Почти сразу стало очевидно, что Скализу будет трудно набрать необходимые 217 голосов в палате представителей.

Палата представителей объявила перерыв в четверг, не проводя голосования. До сих пор не ясно, когда может состояться голосование по кандидатуре спикера.

3 октября в палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах конгрессменов-республиканцев. Временным спикером был назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Пока палата представителей не изберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета, принимать законы, в том числе по поводу помощи Киеву.

Стив Скализ палата представителей США
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