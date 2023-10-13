Напавший на лицей во Франции находился под наблюдением полиции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в нападении на сотрудников лицея Gambetta в Аррасе находился под наблюдением полиции по подозрению в возможной радикализации, сообщают французские СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Со 2 октября он был занесен в картотеку S, где числятся те, кто потенциально может представлять собой угрозу национальной безопасности Франции, сообщает BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию. Его телефон прослушивали, за ним была установлена и физическая слежка, но вплоть до 13 октября он не совершал ничего подозрительного.

Старший брат подозреваемого отсидел 18 месяцев по делу о подготовке теракта и о распространении террористической пропаганды ИГ (запрещено в России). Он был задержан в 2019 году.

Самого подозреваемого зовут Мохаммед М., он родился в России в 2003 году, его семья перебралась во Францию в 2008 году, сообщает Le Parisien. В 2014 году эту семью хотели выдворить из страны, но процедура не была доведена до конца. Сам Мохаммед не мог быть выдворен по закону, поскольку прибыл во Францию до того, как ему исполнилось 13 лет. Французского гражданства, по сведениям BFMTV, он так и не получил, в марте 2021 года ему было официально отказано в убежище во Франции.

Ранее сообщалось, что утром 13 октября мужчина с ножом или двумя пришел в лицей в Аррасе, где раньше учился, и напал на сотрудников с криком "Аллаху акбар". Погиб преподаватель французского, еще один учитель был ранен, охранник, получивший несколько ранений, был в критическом состоянии. Напавшего задержали. Рядом с другим учебным заведением был задержан его младший брат, безоружный. По факту возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом.

Президент страны Эммануэль Макрон прибыл в Аррас, где провел ряд встреч, и затем выступил с заявлением. Он напомнил, что нападение на лицей было совершено почти ровно через три года после убийства преподавателя Самюэля Пати 16 октября 2020 года. Пати был убит и обезглавлен после того, как о нем стали рассказывать, что на уроке он затронул тему карикатур на пророка.

Макрон высказал уважение ко всем преподавателям и похвалил полицейских за оперативную реакцию. Также он призвал французов объединиться, чтобы не уступить террору, пишет Le Monde. Он также сообщил, что в другом регионе Франции была предотвращена попытка другого нападения, и пообещал, что позднее на эту тему выступит глава МВД и прокурор Франции.