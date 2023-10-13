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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Во Франции на сотрудников лицея в Аррасе напали с ножом

Один преподаватель убит, еще два сотрудника ранены, подозреваемый задержан

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Аррасе молодой мужчина с ножом напал на людей в лицее Gambetta, убит один преподаватель, еще несколько человек были ранены. Об этом сначала сообщило BFMTV со ссылкой на источник в полиции, затем Le Figaro и потом их информацию подтвердили официально.

По информации источников французских СМИ, нападение совершил бывший ученик лицея, ему около 20 лет. Он и его брат задержаны. Позднее источник AFP в полиции уточнил, что брата подозреваемого задержали рядом с другой школой, но он был безоружен.

Нападение было совершено около 11 часов утра. Нападавший кричал "Аллах акбар". Figaro, ссылаясь на видеозапись, появившуюся в соцсетях, пишет, что это происходило во дворе лицея, сотрудники пытались защититься стульями.

Двое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает Le Figaro со ссылкой на префектуру. Это еще один преподаватель и сотрудник охраны, получивший несколько тяжелых ранений. Le Monde, ссылаясь на полицейский источник, уточняет, что охранник находится в критическом состоянии, а преподаватель получил легкое ранение.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в соцсети сообщил, что в лицее Gambetta проходит полицейская операция и что подозреваемый задержан. Как пишет Le Parisien, нападение расследует уголовная полиция и антитеррористическая прокуратура по статьям об убийстве с террористическими мотивами, покушении на убийстве с террористическими мотивами и террористическому сговору лиц с целью совершать преступления против личности.

Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие часы приедет в Аррас, пишет Le Monde. Ведомство выразило соболезнования близким погибшего. Национальная Ассамблея в знак солидарности с пострадавшими прервала работу, сообщил микроблог парламента.

Жеральд Дарманен МВД Эммануэль Макрон Аррас Франция
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