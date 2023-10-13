ЦРУ предупреждало об активизации ХАМАС перед атакой на Израиль

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская разведка предупреждала о возросшем риске возможного вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС за несколько дней до проведенной атаки, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

Первое предупреждение разведслужбы США сделали 28 сентября, в нем говорилось, что ХАМАС готовился усилить ракетные обстрелы на границе. 5 октября ЦРУ предупредило о возможном усилении агрессии со стороны ХАМАС. А уже 6 октября, за день до атаки, в США распространили сообщения из Израиля, указывающие на необычную активность ХАМАС.

Отмечается, что ни в одном из донесений разведки не говорилось, насколько масштабной окажется атака ХАМАС.

Неизвестно, поделились ли США этими оценками ситуации с Израилем, отмечает CNN.

Телеканал также приводит слова неназванного высокопоставленного чиновника из одной из арабских стран на Ближнем Востоке, заявившего, что его страна неоднократно поднимала с США и Израилем вопрос о том, что в секторе Газа обстановка накаляется до опасных уровней, однако в Вашингтоне и Иерусалиме эти сообщения игнорировались.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.