Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

ЦРУ предупреждало об активизации ХАМАС перед атакой на Израиль

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская разведка предупреждала о возросшем риске возможного вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС за несколько дней до проведенной атаки, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

Первое предупреждение разведслужбы США сделали 28 сентября, в нем говорилось, что ХАМАС готовился усилить ракетные обстрелы на границе. 5 октября ЦРУ предупредило о возможном усилении агрессии со стороны ХАМАС. А уже 6 октября, за день до атаки, в США распространили сообщения из Израиля, указывающие на необычную активность ХАМАС.

Отмечается, что ни в одном из донесений разведки не говорилось, насколько масштабной окажется атака ХАМАС.

Неизвестно, поделились ли США этими оценками ситуации с Израилем, отмечает CNN.

Телеканал также приводит слова неназванного высокопоставленного чиновника из одной из арабских стран на Ближнем Востоке, заявившего, что его страна неоднократно поднимала с США и Израилем вопрос о том, что в секторе Газа обстановка накаляется до опасных уровней, однако в Вашингтоне и Иерусалиме эти сообщения игнорировались.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Израиль ХАМАС ЦРУ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции объявлен режим "чрезвычайной готовности к нападению"

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль наносит масштабные удары по Газе

Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Напавший на лицей во Франции находился под наблюдением полиции

Зонд НАСА стартовал к астероиду Психея

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин предложил посредничество в палестино-израильском урегулировании

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Путин в разговоре с президентом Азербайджана не затрагивал судьбу Варданяна

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });