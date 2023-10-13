Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Байден заверил, что занимается как военной помощью Израилю, так и гуманитарными проблемами Газы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил в пятницу, что занимается как передачей военной помощи Израилю, пострадавшему от нападения ХАМАС, так и решением гуманитарных проблем сектора Газа.

"Мы поддерживаем Израиль и сделаем так, чтобы у него было все необходимое, чтобы защищаться и ответить на совершенное против него нападение", - сказал он в ходе выступления в Филадельфии.

Кроме того, Байден отметил, что "важно срочно заниматься и поисками решения гуманитарного кризиса в Газе". Для этого, по его словам, администрация США находится в контакте с Израилем, Египтом, Иорданией, рядом других стран, а также - с ООН.

Байден назвал действия ХАМАС "злом в чистом виде", но при этом подчеркнул, что большинство палестинцев в секторе Газа не имеют отношения к этой радикальной группировке.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны. Израиль остановил передачу ресурсов в сектор Газа и предписал жителям его северной части эвакуироваться.

Предполагается, что в настоящее время израильские войска готовятся к сухопутной операции в секторе Газа.

Джо Байден Израиль Газа ООН США ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции объявлен режим "чрезвычайной готовности к нападению"

ЦРУ предупреждало об активизации ХАМАС перед атакой на Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль наносит масштабные удары по Газе

Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Напавший на лицей во Франции находился под наблюдением полиции

Зонд НАСА стартовал к астероиду Психея

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин предложил посредничество в палестино-израильском урегулировании

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Путин в разговоре с президентом Азербайджана не затрагивал судьбу Варданяна

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });