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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Израильские военные обнаружили в Газе тела похищенных ХАМАС людей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Бойцы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе точечных операций внутри сектора Газа обнаружили тела некоторых израильтян, ранее похищенных движением ХАМАС, сообщает газета "Гаарец".

Она отмечает, что армия за последние сутки провела ряд локальных рейдов в секторе Газа. В них принимали участие пехота и бронетехника. Целью этих операций был сбор данных об удерживаемых ХАМАС заложниках.

Представитель ЦАХАЛ пояснил, что военные также "разрушили инфраструктуру террористов, а также - ликвидировали встреченные группы боевиков".

ЦАХАЛ несколько дней наносит удары по Газе в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля. Кроме того, предполагается, что военные готовятся к масштабной сухопутной операции в секторе Газа.

Хроника 07 – 14 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС ЦАХАЛ Израиль Газа
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