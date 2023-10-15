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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Пентагон сообщил об отправке второго авианосца к берегам Израиля

Пентагон сообщил об отправке второго авианосца к берегам Израиля
Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о решении направить в восточную часть Средиземного моря вторую ударную авианосную группу США.

"Я приказал ударной группе во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower начать движение на восток Средиземного моря", - говорится в заявлении Остина.

Такое решение он объясняет стремлением "не допустить агрессивных действий против Израиля и попыток разжечь более масштабную войну после нападения ХАМАС на израильскую территорию".

Ранее на этой неделе в восточную часть средиземного моря прибыла ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford.

"Такое расширение военного присутствия США демонстрирует твердую приверженность обеспечивать безопасность Израиля и наше стремление предотвратить попытки государств или группировок добиться эскалации этой войны", - подытожил американский министр обороны.

7 октября базирующее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС совершило кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это израильская армия начала военную операцию против ХАМАС.

Ллойд Остин Пентагон США Израиль
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