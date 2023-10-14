Франция направит миллион евро на помощь беженцам из Карабаха

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Франция инвестирует 1 млн евро во Всемирную продовольственную программу для помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, сообщил в субботу посол Франции в Армении Оливье Декотини.

"Согласно решению министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, Франция инвестирует 1 миллион евро во Всемирную продовольственную программу для удовлетворения потребностей Армении после вынужденного переселения 100 тысяч армян из Нагорного Карабаха", - написал он на странице в X (ранее Twitter).

Глава МИД Франции Катрин Колонна посетила Армению 3 октября.

Азербайджан 19-20 сентября провел в непризнанной Республике Нагорный Карабах военную операцию. Во время военных действий с каждой стороны погибли примерно по 200 человек, несколько сотен получили ранения. 24 сентября из Карабаха начался исход армянского населения на территорию Армении.