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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Глава МИД Франции на днях нанесет визит в Армению

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Катрин Колонна посетит Армению 3 октября.

"Во вторник я совершу визит в Армению", - цитирует Колонну посольство Франции в Ереване.

Глава МИД Франции на этой неделе заявила о планах Парижа открыть французское консульство в Сюникской области Армении, а также усилить сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере.

"Это ощутимые доказательства поддержки Францией Армении", - цитирует французского министра газета Le Figaro.

"Военный атташе будет назначен в посольство Франции в Ереване", - сказала Колонна.

Министр настаивает на том, что Евросоюз, следуя примеру Франции, должен укреплять свои отношения с Арменией.

Как отмечает Le Figaro, Франция, имеющая "очень сильные исторические связи с Арменией", намерена "предупредить азербайджанское вторжение на юг страны".

Как пишет газета, речь идет о Сюникской области, через которую азербайджанские власти хотели бы проложить "Зангезурский коридор" ("Сюникский коридор") для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом - Нахичеванской автономной республикой. Проект поддерживается Турцией, так как транспортный коридор свяжет Азербайджан и Турцию с Центральной Азией.

В Европе, в первую очередь во Франции, после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе усилились подозрения, что Баку вынашивает планы военного вторжения на юге Армении с целью обеспечения прямого коридора в Нахичевань, добавляет Le Figaro.

Франция Армения
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