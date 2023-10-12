Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

В Армении выделили $100 млн на поддержку выходцев из Нагорного Карабаха

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство Армении выделило около 100 миллионов долларов на поддержку насильственно перемещенных армян из Нагорного Карабаха, сообщил в соцсетях премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Часть этих средств уже дошла до получателей, другая часть поступит в ближайшие месяцы в рамках различных программ", - отметил он.

На заседании правительства 12 октября вице-премьер Армении Тигран Хачатрян заявил, что 52 600 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха уже получили единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов (примерно 250 долларов).

Азербайджан 19-20 сентября провел в непризнанной Республике Нагорный Карабах военную операцию. Во время военных действий с каждой стороны погибли примерно по 200 человек, несколько сотен получили ранения. 24 сентября из Карабаха начался исход армянского населения на территорию Армении. В последний раз в Ереване сообщали, что в Армению въехали 100 632 жителя Нагорного Карабаха. Утром 12 октября сообщалось, что Армению покинули 2,5 тысячи таких переселенцев.

Степанакерт после обстрела

5
Хроника 27 сентября 2020 года – 12 октября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Азербайджан Никол Пашинян Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Киргизии поддержал создание совместной системы ПВО с Россией

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС обсуждает с Египтом, Катаром и ООН открытие гумкоридора из сектора Газа

Британский регулятор выписал рекордный штраф KPMG

США перебрасывают в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков В-1B

Обострение палестино-израильского конфликта

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа готовится, но решения о ней еще нет

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа готовится, но решения о ней еще нет

Профсоюз UAW неожиданно инициировал забастовку на крупнейшем заводе Ford

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль обещает не допустить поставок воды и света в Газу, пока ХАМАС не отпустит пленных

Израиль обещает не допустить поставок воды и света в Газу, пока ХАМАС не отпустит пленных

С Microsoft потребовали доначисления налогов на $28,9 млрд

Brent подешевела до $85,6 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 12 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });