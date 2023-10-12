В Армении выделили $100 млн на поддержку выходцев из Нагорного Карабаха

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство Армении выделило около 100 миллионов долларов на поддержку насильственно перемещенных армян из Нагорного Карабаха, сообщил в соцсетях премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Часть этих средств уже дошла до получателей, другая часть поступит в ближайшие месяцы в рамках различных программ", - отметил он.

На заседании правительства 12 октября вице-премьер Армении Тигран Хачатрян заявил, что 52 600 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха уже получили единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов (примерно 250 долларов).

Азербайджан 19-20 сентября провел в непризнанной Республике Нагорный Карабах военную операцию. Во время военных действий с каждой стороны погибли примерно по 200 человек, несколько сотен получили ранения. 24 сентября из Карабаха начался исход армянского населения на территорию Армении. В последний раз в Ереване сообщали, что в Армению въехали 100 632 жителя Нагорного Карабаха. Утром 12 октября сообщалось, что Армению покинули 2,5 тысячи таких переселенцев.