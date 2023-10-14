ЦАХАЛ рассчитывает в ходе сухопутной операции схватить руководителей ХАМАС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Израильская армия в ходе готовящейся масштабной наземной операции в секторе Газа рассчитывает продвинуться вглубь анклава и схватить руководителей ХАМАС, сообщает в субботу "Гаарец".

"Будет проведено наземное вторжение, для выполнения задач потребуется продвинуться в сердце Газы", - заявили в ЦАХАЛ.

Представители армии добавили, что детали операции еще обсуждаются военачальниками.

В свою очередь влиятельный член Кнессета Гидеон Саар в субботу в интервью телеканалу Channel 12 News предположил, что территория сектора Газа "должна стать меньше к концу войны".

Он отметил, что "нужно создать территорию, которая классифицировалась бы как зона безопасности, и любого, кто бы заходил на нее, сразу бы перехватывали".

"Мы должны сделать финал нашей кампании ясным для всех. Тот, кто начинает войну против Израиля, теряет территорию", - добавил Саар.

Ранее в субботу представители израильской армии заявили, что готовятся к проведению широкомасштабной кампании в секторе Газа и "реализации большого количества наступательных планов, которые включают, среди прочего, комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и суши".

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил базу ЦАХАЛ на юге Израиля и заявил о приближении следующего этапа военной операции против ХАМАС в секторе Газа.

Накануне Нетаньяху в ходе обращения к согражданам пообещал, что Израиль "уничтожит ХАМАС, сколько бы времени это ни заняло".

"Мы никогда не забудем и не простим ужасные деяния наших врагов", - сказал он, добавив, что нынешние удары по сектору Газа - "это только начало".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС.