ЦАХАЛ наносит серию ударов по сектору Газа

Нетаньяху предупреждает о приближении следующей фазы операции против ХАМАС

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит в субботу вечером серию массированных ударов по всему сектору Газа, сообщает The Jerusalem Post.

Сами военные назвали эти удары "масштабными" и пояснили, что цели - объекты радикальной группировки ХАМАС.

Как сообщает The Jerusalem Times, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил базу ЦАХАЛ на юге Израиля в субботу и заявил о приближении следующего этапа военной операции против ХАМАС в секторе Газа.

"Грядет следующая фаза", - заявил Нетаньяху во время общения с солдатами израильской армии.

В израильской армии в субботу заявили, что готовятся к проведению широкомасштабной кампании в секторе Газа и "реализации большого количества наступательных планов, которые включают, среди прочего, комплексное и скоординированное наступление с воздуха, моря и суши", передает газета "Гаарец".

"Батальоны и солдаты израильской армии развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам войны, с акцентом на масштабную наземную операцию", - сообщили в ЦАХАЛ.

Накануне премьер-министр в ходе обращения к согражданам пообещал, что Израиль "уничтожит ХАМАС, сколько бы времени это ни заняло".

"Мы никогда не забудем и не простим ужасные деяния наших врагов", - сказал он, добавив, что нынешние удары по сектору Газа - "это только начало".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС.