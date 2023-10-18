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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Глава ЕК призвала не дать ХАМАС помешать сближению Израиля и арабских стран

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опасается, что действия ХАМАС могут помешать налаживанию отношений Израиля с арабским миром. Она заявила об этом на пленарной сессии Европарламента.

"Действия ХАМАС имеют серьезные геополитические последствия. Мы знаем, что они угрожают повлиять на историческое сближение между Израилем и арабскими странами. Но в этом нет ничего неизбежного. Нестабильность можно сдержать. Диалог между Израилем и его соседями может и должен продолжаться, - сказала она. - Настал момент для еще более тесного взаимодействия с Израилем и другими странами региона", и "время войны должно быть также временем твердой дипломатии".

"Недавно я разговаривала с несколькими арабскими лидерами, включая короля Иордании, президента ОАЭ, а также президента Египта. Все очень ясно говорили о важности нашего европейского финансирования. И Европейский союз с его огромным финансированием, по части которого мы являемся крупнейшим донором, имеет не только рычаги влияния, но и свой интерес в этом", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

19 октября Европарламент должен принять резолюцию по итогам дебатов о действиях ХАМАС против Израиля.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 – 18 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Европарламент Урсула фон дер Ляйен ХАМАС Израиль Египет Иордания Еврокомиссия
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