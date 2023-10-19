ООН будет проверять грузы при доставке гумпомощи через Египет в сектор Газа

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - ООН будет инспектировать грузы гуманитарной помощи, которые направят через КПП "Рафах" из Египта в сектор Газа, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Представитель властей Египта и европейский дипломат заявили, что наблюдатели от ООН займутся инспекцией грузовиков с гумпомощью прежде, чем те смогут въехать в сектор Газа", - передает агентство.

"Они добавили, что ООН вместе с Красным Полумесяцем Египта и Красным Полумесяцем Палестины будут следить за тем, чтобы помощь гарантированно оказалась у мирного населения, а не у палестинских боевиков", - отмечает AP.

Также над КПП "Рафах" поднимут флаг ООН с целью предотвратить авиаудары Израиля в этом районе.

В свою очередь представитель ООН заявил The Times of Israel, что Израиль, США и Египет сформировали комиссию для обеспечения и надзора за поставками гумпомощи в анклав.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее призвал обеспечить бесперебойную и масштабную доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, что по мнению Аммана, худшее в конфликте между Израилем и группировкой ХАМАС еще впереди, и признаков деэскалации ситуации нет.

Накануне в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, но не позволит доставлять ее с израильской территории, пока группировка ХАМАС не освободит пленных. До этого президент США Джо Байден заявил, что Израиль согласился "как можно скорее" обеспечить поставки помощи в сектор Газа. Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Байден в телефонном разговоре договорились о доставке гумпомощи в сектор Газа через КПП "Рафах".

В четверг местные СМИ сообщали, что КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа будет открыт с пятницы для доставки гуманитарной помощи в анклав.