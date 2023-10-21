Минцифры рассчитывает на принятие закона об обороте больших данных в этом году

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минцифры России рассчитывает на принятие в этом году в основном чтении законопроекта о регулировании оборота больших данных, предполагающий, в частности, их бесплатное предоставление бизнесом для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы отвечаем за законопроект про вовлечение в оборот больших данных бизнеса. Законопроект находится на завершающей стадии. Я думаю, что в осенней сессии во втором чтении его рассмотрим", - сказал он в субботу журналистам в Перми на площадке полуфинала "Битвы роботов".

По его словам, "государство установит обязательство бизнесу: данные, которые необходимы для принятия решений для госуправления, и данные, необходимые для развития технологий ИИ предоставлять безвозмездно" в тех случаях, которые установит правительство.

"Законопроект предусматривает наделение правительства полномочиями устанавливать случаи, когда большие данные бизнес будет предоставлять безвозмездно государству для улучшения качества принятия решений и развития технологий ИИ", - пояснил Шадаев.

Big Data или большие данные - это структурированные или неструктурированные массивы данных большого объема. Их обрабатывают при помощи специальных автоматизированных инструментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений.