Минцифры проработает тему локализации серверов игровых интернет-компаний в РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минцифры проработает вопрос о переносе серверов игровых интернет-компаний, работающих в РФ, на территорию России, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Сейчас получили (поручение - ИФ), будем работать", - сказал он в субботу журналистам в Перми на площадке турнира "Битва роботов", отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, российские разработчики игр и так локализовали свои сервера в РФ.

"У российских разработчиков игр сервера стоят в России. "Яндекс", например, кучу игр делает", - сказал Шадаев.

19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту в Перми заявил, что надо сделать конкретные шаги для перевода офисов и серверов игровых интернет-компаний, работающих в РФ, на территорию России.